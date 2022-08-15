Троим иностранным наемникам в ДНР грозит смертная казнь

На судебном заседании по делу иностранных наемников в Донецке в понедельник, 15 августа, заявили, что трем из пятерых фигурантам дела грозит смертная казнь, – сообщает ТАСС.

В ходе заседания судья сказала: «Суд обязан разъяснить, что обвинение (шведу, – ред) Густавссону, (хорвату, – ред.) Пребеге и (британцу, – ред.) Хардингу предусматривает высшую меру наказания».

Отмечается, что в ходе судебного заседания шведский наемник Матиас Густавссон сообщил на суде, что гражданство Украины он купил за $700, а также за взятку приобрел украинское водительское удостоверение.

Сообщается, что все пятеро иностранных наемников, которых судят в ДНР, не согласны с предъявленными обвинениями, но почти все готовы давать показания. Верховный суд ДНР допросил иностранных наемников и свидетеля по их делу, исследовал письменные материалы дела, в начале октября рассмотрение дел продолжится.

Матиас Густавссон (Швеция) – обвиняется за участие наемника в военных действиях и обучение для насильственного захвата власти; Векослав Пребег (Хорватия) – за участие наемника в военных действиях и обучение для насильственного захвата власти; Джон Хардинг (Британия) – за участие наемника в военных действиях и обучение для насильственного захвата власти; Эндрю Хилл (Британия) – за участие наемника в военных действиях; Дилан Хил (Британия) – за вербовку наемников.

Донецк, Иван Бабурин

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