российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 августа 2022, 23:22 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Шойгу переговорил с генсеком ООН о ситуации вокруг ЗАЭС

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в понедельник, 15 августа, провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, во время которых обсудил условия безопасного функционирования Запорожской АЭС, – сообщает оборонное ведомство РФ.

В минобороны России также сообщили, что стороны также «обменялись мнениями по поводу функционирования миссии по установлению фактов в отношении инцидента в СИЗО в н.п. Еленовка. Кроме того, обсуждены инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика, Россия,