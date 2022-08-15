Шойгу переговорил с генсеком ООН о ситуации вокруг ЗАЭС

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в понедельник, 15 августа, провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, во время которых обсудил условия безопасного функционирования Запорожской АЭС, – сообщает оборонное ведомство РФ.
В минобороны России также сообщили, что стороны также «обменялись мнениями по поводу функционирования миссии по установлению фактов в отношении инцидента в СИЗО в н.п. Еленовка. Кроме того, обсуждены инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений».
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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