ООН готова содействовать визиту экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, но только через Киев

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в понедельник, 15 августа, заявил, что Международная организация готова содействовать поездке экспертов Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через Киев, если российская и украинская стороны согласятся на это, – сообщают СМИ.

Комментируя заявления России о том, что ООН не дала осуществить поездку экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, Дюжаррик сказал: «Хотел бы уточнить. Первое: МАГАТЭ – агентство, которое действует полностью независимо, принимая решение о том, как исполнять свои обязанности. Второе: секретариат ООН не обладает властью, позволяющей блокировать или отменять деятельность МАГАТЭ. В-третьих, в тесном контакте с МАГАТЭ, секретариат ООН сделал вывод, что на Украине он обладает возможностью в сфере логистики и безопасности, чтобы поддержать любую поездку МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если, конечно, украинские и российские власти согласятся на это».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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