Минобороны РФ: Киев готовит масштабные провокации на Запорожской АЭС

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в понедельник, 15 августа, сообщил, что киевские власти готовят масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для что украинское командование привлекло до тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «Достоверно известно, что командование ВСУ осуществляет подготовку масштабных провокаций в районе Запорожской АЭС. Для их реализации в город Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве до 1 тысячи военнослужащих, снабженных специальными комплектами защитного снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности, а также техническими средствами РХБ-разведки и контроля»

«В результате этих провокаций может возникнуть реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы, а преступный киевский режим и страны Запада по уже отработанному сценарию с широким освещением в СМИ обвинят в их возможных последствиях российских военных», – заявил, Михаил Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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