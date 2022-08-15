Минобороны РФ: Неонацисты Украины продолжают минирование мостов

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в понедельник, 15 августа, сообщил, что украинские националисты вновь заминировали два автомобильных моста в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В ходе брифинга Михаил Мизинцев сказал: «В Кураховке Донецкой Народной Республики националисты заминировали два автомобильных моста через реку Волчья, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры».

Кроме того, начальник НЦУО рассказал журналистам о том, что «в Славянске в школе № 8 украинские вооруженные формирования (ВФУ) разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, провоцируя ответный огонь подразделений Вооруженных сил России и народной милиции ДНР. При этом ВФУ запрещают мирным жителям покидать свои дома, фактически используя их так в качестве «живого щита».

«В детском саду Авдеевки подразделения вооруженных сил Украины выставили по периметру блокпосты, заминировав подходы к учреждению. В Артемовске боевики националистических батальонов оборудовали в школе опорный пункт, склад боеприпасов, разместив на прилегающей территории артиллерию и РСЗО. В Николаевке в детском саду так же находятся украинские военные», – сообщил представитель минобороны России.

«Подобные действия киевских властей в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам простых граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права», – заявил генерал-полковник Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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