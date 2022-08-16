Минобороны поставило задачу не допустить нарушения воздушного пространства России британским самолетом-разведчиком

Минобороны РФ во вторник, 16 августа, заявило, что Воздушно-космическим силам (ВКС) России поставлена задача не допустить провокации в связи заявкой, которую подала Великобритания на перелет своего самолета-разведчика по маршруту, пролегающему, в том числе, над территорией России.

В российском оборонном ведомстве сообщили: «Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию».

«Воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства Российской Федерации. Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании», – заявили в минобороны России.

Напомним, что накануне минобороны РФ сообщило о нарушении британским самолетом радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) RC-135 государственной границы России в районе мыса Святой Нос над акваторией Баренцева моря. Нарушитель вытеснен за пределы территории РФ российским истребителем МиГ-31БМ.

Москва, Иван Бабурин

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