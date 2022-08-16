Посольство РФ в Лондоне потребовало от YouTube восстановить удаленное видео и извиниться

Представитель посольства России в Великобритании во вторник, 16 августа, сообщил, что диппредставительство потребовало от видеохостинга YouTube восстановить все 29 удаленных в понедельник материалов с канала посольства и принести свои извинения, – сообщает ТАСС.

Представитель посольства, в частности, сказал: «15 августа администрация видеохостинга YouTube без предупреждения удалила с канала посольства в общей сложности 29 видеоматериалов. Большинство из них составляют интервью посла России в Великобритании Андрея Келина (за период с 2 марта по 15 августа с. г.). Данные интервью охватывают широкую проблематику: российско-британские отношения, глобальный продовольственный и энергетический кризис, положение соотечественников за рубежом, неправомерная санкционная политика западных стран, а также разъяснения целей и задач специальной военной операции России на Украине».

«В этой связи рассматриваем удаление видеоконтента с канала посольства как грубую попытку ограничить нашу информационную работу, а главное – лишить аудиторию канала источника правдивой информации. Призываем администрацию YouTube восстановить все удаленные видео, а также принести извинения посольству России в Лондоне за необоснованные, чрезмерные и дискриминационные действия», – заявили в российской резиденции в Лондоне.

Лондон, Иван Бабурин

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