Шольц заявил о невозможности нормальных отношений с Россией в ближайшее время

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Стокгольм во вторник, 16 августа, заявил, что, нормализовать отношения с Россией в обозримом будущем невозможно, – сообщается в шведской газете Dagens Nyheter.

В интервью изданию Шольц сказал: «Не думаю, что это произойдет в обозримом будущем. Россия ведет войну против Украины, принося огромные страдания и разрушения. Пока Россия не прекратит эту войну, не выведет свои войска с Украины и не заключит мир на разумных условиях, я не вижу возможности даже начать думать о нормализации».

При этом германский канцлер заявил, что считает важным продолжение диалога с российским президентом Владимиром Путиным.

«Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую, чтобы Россия взяла на себя ответственность. Мое ясное послание ему заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Путин должен знать, чего мы от него требуем, вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе и в будущем», – сказал Шольц в интервью Dagens Nyheter.

Стокгольм, Иван Бабурин

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