Заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селин во вторник, 16 августа призывал Украину осудить УПА* и признать геноцид поляков во время Волынской резни в 1943 году, – сообщает агентство РАР.

В интервью агентству Селин сказал: «Они должны признать, потому что это факт. Просто факт. Было принято политическое решение об этнической чистке, об уничтожении всего национального меньшинства, веками жившего там, и это было реализовано. Рано или поздно украинцам придется это признать».

Замминистра культуры Польши также сказал, что надеется, что украинцы «рано или поздно дойдут до того, что часть традиций Украинской повстанческой армии* и националистических политических движений, стоявших за ней, неприемлема и достойна осуждения».

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ

Варшава, Иван Бабурин

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