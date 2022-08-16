Гутерреш встретится с Эрдоганом и Зеленским во Львове

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во вторник, 16 августа, заявил, что Антониу Гутерреш в четверг, 18 августа, посетит Львов, где встретится с президентами Украины и Турции, а на следующий день отправится в Одессу, – сообщают СМИ.

Дюжаррик, в частности, сказал: «По приглашению президента Владимира Зеленского генсек ООН будет в четверг во Львове и примет участие в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и украинским лидером. Визит Антониу Гутерреша будет посвящен, в том числе, обсуждению «продуктовой сделки», ситуации с ЗАЭС, миссии по СИЗО в Еленовке. На следующий день он отправится в Одессу, где посетит один из трех портов, участвующих в «черноморской зерновой инициативе». Перед возвращением в Нью-Йорк, которое ожидается на выходных, генсек ООН посетит Стамбул, чтобы побывать в Совместном координационном центре».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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