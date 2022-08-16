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NewDayNews.ru

Вторник, 16 августа 2022, 20:47 мск

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В Латвии не будут продлевать временный вид на жительство для граждан России

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во вторник, 16 августа, заявил, что власти страны приняли «неофициальное решение» не продлевать временные виды на жительство (ВНЖ) россиянам, – сообщают СМИ.

На своей странице в Twitter Кариньш написал: «Концептуально мы договорились не продлевать вид на жительство для граждан РФ и ограничить въезд по шенгенским визам. Мы ожидаем законопроект от МВД».

Напомним, что ранее сегодня латвийский премьер сообщил, что в Латвии продлевать временные ВНЖ гражданам России будут только в исключительных случаях, а постоянные ВНЖ, которые, к примеру, полагаются супругам, в дальнейшем решено выдавать лишь после успешной сдачи экзамена по государственному языку.

Рига, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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