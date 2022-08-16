ООН согласно везти представителей МАГАТЭ на ЗАЭС только через Киев

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге во вторник, 16 августа, заявил, что логистические ресурсы ООН на Украине в вопросах обеспечения безопасности позволяют организовать визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС только через Киев, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, готова ли ООН содействовать проезду сотрудников МАГАТЭ не через Киев, а другим маршрутом, например, с территории России, Дюжаррик, сказал: «Мы хотим и способны помочь МАГАТЭ, как только можем. В контексте логистики и безопасности у нас есть аппарат, чтобы осуществить поездку МАГАТЭ на ЗАЭС из Киева».

Следует напомнить, что член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС через территорию России, что в этом случае ее безопасность гарантирована.

В свою очередь, постпредство России при международных организациях в Вене сегодня, 16 августа, призвало ООН и МАГАТЭ осудить обстрелы Киевом Запорожской АЭС.

В сообщении в Telegram-канале российского постпредства в Вене говорится: «Вновь призываем руководство МАГАТЭ и ООН, а также все здравомыслящие политические силы решительно осудить действия киевских властей и призвать их к прекращению ударов по объектам атомной энергетики и потенциально опасным производствам».

Напомним, что только на минувшей неделе неонацистские артиллеристы три раза наносили удары по ЗАЭС.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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