Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к видеоматериалам YouTube-канала посольства РФ в Великобритании и Северной Ирландии

Министерство иностранных дел России во вторник, 16 августа, сообщило, что Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии и восстановить доступ к ранее удаленным материалам.

В российском МИДе заявили, что такие меры являются «грубой попыткой ограничения информационной работы посольства Российской Федерации, в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

«Видеохостинг, принадлежащий американской ИТ-корпорации Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России. Площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также на системной основе ограничивает доступ к контенту российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей. С апреля 2020 года Роскомнадзор выявил более 80 подобных актов цензуры в отношении российских YouTube-каналов», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграмм-канале российского внешнеполитического ведомства.

В заявлении российского надзорного ведомства, в свою очередь, говорится: «Роскомнадзор считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении указанного YouTube-канала и требует незамедлительно восстановить доступ к удаленным видеозаписям, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения дискриминационных мер».

Москва, Иван Бабурин

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