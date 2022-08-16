Минобороны РФ: Неонацисты «Азова»* разместились в медицинском центре

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге во вторник, 16 августа, сообщил, что в Полтавской области боевики националистического батальона «Азов»* обустроили казарму в медицинском центре.

В Ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «В Новых Санжарах Полтавской области в медицинском центре дислоцируются боевики батальона «Азов»*, оборудован склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациентов националисты цинично выгнали из медицинского учреждения»

«В ДНР в Александровке в здании больницы сосредоточены украинские вооруженные формирования, на прилегающей территории размещена бронетехника, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась. В городе Артемовске на территории туберкулезной больницы дислоцированы подразделения войск Украины, развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено. В Краматорске подразделения украинских войск в городской психиатрической больнице оборудовали казармы и склады вооружения, на территории учреждения разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты», – рассказал журналистам представитель минобороны России.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»