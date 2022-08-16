В районе Нарвы демонтированы все памятники погибшим красноармейцам в Великой отечественной войне

Правительство Эстонии во вторник, 16 августа, заявило, что все монументы с советской символикой, посвященные красноармейцам, погибшим при освобождении республики от нацистов в годы Великой Отечественной войны, демонтированы и перенесены из Нарвы и ближайших окрестностей города, – сообщает агентство BNS.

Агентство сообщает, что снятый сегодня, 16 августа, с постамента танк Т-34 доставлен в эстонский военный музей, где станет «частью экспозиции, рассказывающей об истории Второй мировой войны», а надгробие на братской могиле погибших во Второй мировой войне, расположенной между рекой Нарва и бастионом Виктория, сделано нейтральным».

Следует отметить, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала перенос памятников «масштабной операцией».

«Сегодня рано утром правительство приняло решение, и уже в первой половине дня монументы были перенесены, а танк прибыл в Военный музей в Виймси. Все прошло быстро и спокойно, и, надеюсь, останется так и в дальнейшем», – заявила Каллас.

Кроме того сообщается, что со своих исторических мест демонтированы и «перенесены» мемориальные доски с Петровской площади Нарвы, памятник красноармейцам в парке возле замка и мемориальный знак в честь Героя Советского Союза Игоря Графова. В Нарва-Йыэсуу перенесли монумент «Три штыка» и памятник Мерикюласкому десанту.

«Учитывая, как быстро в Нарве нарастала напряженность, связанная с советскими монументами, правительство должно были действовать быстро в интересах общественного порядка и внутренней безопасности», – заявила эстонский премьер.

Таллинн, Иван Бабурин

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