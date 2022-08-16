Госдеп: США больше других сделали для предотвращения кризиса на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга во вторник, 16 августа, заявил, что Соединенные Штаты для предотвращения кризиса на Украине приложили больше усилий, чем другие стороны, – сообщает ТАСС.

Комментируя видеообращение Владимира Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности, руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства, сказал: «Ну, необоснованность высказываний президента Путина здесь не осталась незамеченной. Именно по той причине, что ни одна другая страна не сделала больше в преддверии жестокого вторжения России на Украину, чтобы попытаться предотвратить войну, чем Соединенные Штаты».

Ранее сегодня, 16 августа, президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности, заявил, что страны Запада пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, однако «эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое».

«Для удержания своей гегемонии им (странам Запада – прим. ТАСС) нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжелыми», – сказал российский лидер.

Вашингтон, Иван Бабурин

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