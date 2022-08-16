В МИД РФ: Киев не может гарантировать безопасность экспертам МАГАТЭ

Заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий на брифинге во вторник, 16 августа, заявил, что гарантии безопасности, которые пытается дать Украина для поездки экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) через линию фронта «эфемерны», а сама поездка несет в себе колоссальные риски, – сообщают СМИ.

Вишневецкий в ходе брифинга сказал: «Гарантии с украинской стороны эфемерны. Какие Киев может дать гарантии, если находятся разные подразделения, которые Киеву вообще не подчиняются?».

«Украинские подразделения обстреливают саму АЭС и город Энергодар, поэтому фактически никаких гарантий они дать не могут. Заезд с украинской стороны предполагает, что она должна обеспечивать безопасность. О какой безопасности может идти речь, когда они обстреливают Запорожскую АЭС и город Энергодар? Гарантировать они фактически ничего не могут. Это означает, что департамент безопасности Секретариата ООН тоже не может дать никаких рекомендаций по поводу посещения ЗАЭС», – заявил журналистам представитель российского МИДа и продолжил: «Даже если, условно говоря, Зеленский заявит, что гарантирует безопасность, но он не контролирует все свои воинские формирования, не гарантирует от случайностей, не гарантирует того, что будут сняты все мины по линии фронта».

Москва, Иван Бабурин

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