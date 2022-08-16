Кеннеди рекомендовал Байдену работу в телемагазине

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди во вторник, 16 августа, заявил, что у президента США Джо Байдена настолько низкий рейтинг, что американцы хотели бы видеть его не главой страны, а продавцом в телемагазине, – сообщает телеканал Fox.

В эфире телеканала Кеннеди сказал: «Я думаю, что большинство избирателей в нашей стране считают, что Байдену было бы лучше продавать катетеры на ночном телевидении, чем быть президентом Соединенных Штатов. За время своего президентства он смог наступить на все грабли, что были разбросаны во дворе. Американцы не испытывают ненависти к их лидеру, однако никто не скажет, что Байден справляется со своей работой».

Следует отметить, что согласно результатам исследования, проведенного компанией Morning Consult, избиратели в 44 из 50 штатов США не одобряют работу действующего президента.

Вашингтон, Иван Бабурин

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