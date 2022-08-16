В Крыму активизировались агенты Киевского режима

Глава крымского парламента Владимир Константинов во вторник, 16 августа, заявил, что агентура киевского режима в Крыму получила сигнал активизироваться, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Константинов написал: «Детально обстоятельства джанкойского происшествия выяснит следствие, но очевидно уже сейчас: агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться, а поскольку на большие дела она не способна, пакостят по-мелкому. Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости. Существование нынешнего киевского режима опасно для России. Да и для всего человечества. И нанесение ударов по центрам принятия решений будет самой эффективной и своевременной мерой».

«Киевские власти могут использовать Крым для расширения географии своих преступлений в обмен на возможность получить новую помощь Запада, которую можно успешно реализовать, конвертировать в новые суммы на своих счетах. Хозяевам Зеленского и его подельников выгодно, чтобы как можно дольше все это продолжалось. Они продолжат нас доставать, пытаться подорвать нашу экономику, нашу социальную стабильность, а если получится – сделают так, чтобы нас не стало. Их киевские марионетки тоже прекрасно понимают, что если это все закончится, они будут никому не нужны и неинтересны», – заявил спикер парламента республики Крым.

Ранее, во вторник, 16 августа, на огороженной площадке хранения боеприпасов в воинской части в районе села Майское в Крыму была проведена диверсия, в результате которой произошло возгорание с последующей детонацией. В результате ЧП пострадали два человека, а также был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Около трех тысяч местных жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона. По факту диверсии на военном складе возбуждено уголовное дело.

Симферополь, Иван Бабурин

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