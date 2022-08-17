Глава Нацбанка Польши раскрыл планы ФРГ по возврату бывших земель

Берлин намерен вернуть свои территории, входящие теперь в состав Польши, заявил глава польского Национального банка Адам Глапинский. По его мнению, хаос в стране не остановит немецкие власти.

«Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то с момента выполнения этой задачи – о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ», – сказал чиновник в интервью Gazeta Polska.

Глапинский считает, что планы Германии на этом не заканчиваются. В будущем ФРГ захочет «подчинить себе» страны, лежащие между нею и Россией. Выход Великобритании из ЕС открыл путь к выполнению этого сценария ради «равновесия в Европе будущего».

Ранее стало известно о планах Польши вернуть часть земель, входивших в состав Речи Посполитой. Сейчас эти территории входят в состав Украины.

Варшава, Наталья Рязанова

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