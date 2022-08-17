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NewDayNews.ru

Суббота, 20 августа 2022, 11:00 мск

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В НАТО обеспокоены ситуацией вокруг ЗАЭС

Фото: flipboard.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем в среду, 17 августа, заявил, что считает, что ситуация на Запорожской АЭС представляет серьезную угрозу для безопасности и сохранности объекта, – сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос, Столтенберг сказал: «Это представляет серьезную угрозу для безопасности и сохранности объекта и повышает риск инцидентов, а также ставит под угрозу население Украины, соседних стран и международного сообщества. Необходимо провести экстренную инспекцию со стороны МАГАТЭ и гарантировать вывод всех российских сил».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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