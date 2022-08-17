Российское посольство потребовало от американского госдепа визы для Сергея Лаврова

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов в среду, 17 августа, заявил, что российское посольство обратилось в госдепартамент с требованием выдать визы главе МИД Сергею Лаврову и всем членам российской делегации для визита на Генассамблею ООН в сентябре, – сообщает Россия 24.

В эфире телеканала Антонов сказал: «Посольство уже обратилось в Белый дом, госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН. Завтра у меня будет очередной визит в госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему, проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации на предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке».

«Российская сторона будет и в дальнейшем настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда своим представителей, которые намерены участвовать в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН», – подчеркнул российский дипломат.

Напомним, что в конце февраля текущего года США ввели санкции против министра иностранных дел России Сергея Лаврова, подразумевающие запрет на въезд в США, заморозку активов. В МИД России назвали американские санкции нелегитимными, а также заявили, что у Лаврова в зарубежных банках счетов нет.

Вашингтон, Иван Бабурин

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