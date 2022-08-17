В России госслужащих обяжут уведомлять «компетентные органы» о случаях склонения к коррупции

Законопроект, обязывающий лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, уведомлять уполномоченные органы о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений внесло правительство России в Нижнюю палату парламента.

В сопроводительных материалах к документу, опубликованному в электронной базе Госдумы в среду, 17 августа, говорится: «Законопроектом предлагается распространить на лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, обязанность уведомлять органы прокуратуры или иные государственные органы, уполномоченные в соответствии с законом на проведение проверок по таким обращениям, обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Уведомление должно поступать в соответствующие госорганы в срок не позднее пяти дней».

«Законопроект направлен на совершенствование антикоррупционного законодательства в целях повышения эффективности реализации мер по противодействию коррупции, а также выявления, минимизации и устранения коррупционных рисков», – сообщают разработчики законодательной инициативы.

Москва, Иван Бабурин

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