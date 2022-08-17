Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 17 августа, сообщил, что украинские националисты оборудовали опорные пункты и разместили бронетехнику в детских садах Донецкой Народной республики.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «В Артемовске боевики националистических батальонов в детском саду № 58 оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили артиллерийские орудия и минометы, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве «живого щита».

«В Славянске украинские вооруженные формирования в детском саду № 20 разместили бронетехнику и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты. В Соледаре в детском саду № 59 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, казармы и склады боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки», – сообщил журналистам начальник НЦУО РФ.

Михаил Мизинцев также отметил, что «под предлогом якобы обеспечения безопасности националисты запретили местным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

Москва, Иван Бабурин

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