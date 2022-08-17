Минобороны РФ: Неонацисты Украины с целью провокации заминировали мост

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 17 августа, сообщил, что украинские националисты военных формирований Украины (ВФУ) в Сумской области заминировали мост через реку Псел.

В ходе брифинга Михаил Мизинцев сказал: «Достоверно известно, что вблизи населенного пункта Старое село Сумской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Псел и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено. Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры».

«Подобные действия преступных украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права», – заявил представитель минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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