В Мали обвинили Францию в поддержке террористов и созвали Совбез ООН

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп в среду, 17 августа обвинил Францию в том, что она снабжает террористов оружием, в связи с чем он призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы положить конец «актам агрессии и нарушения суверенитета страны»,– сообщает французская радиостанция RFI.

В обращении главы МИД Мали в Совбез ООН говорится, о «неоднократных и частых нарушениях воздушного пространства Мали со стороны ВВС Франции».

«Истребители, вертолеты и беспилотники пролетали над страной без разрешения властей. С начала 2022 года было зафиксировано порядка 50 таких случаев», – говорит Абдулай Диоп в послании, направленном в адрес Совбеза ООН.

Малийский дипломат также сообщает, что «Мали располагает рядом доказательств», подтверждающих, что эти незаконные вторжения в малийское небо использовались Францией для сбора разведывательных данных в интересах террористических группировок и сбрасывания им оружия и боеприпасов».

«Мали оставляет за собой право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, если действия Франции продолжатся», – говорится в письме, адресованном в Совет безопасности ООН.

Бамако, Иван Бабурин

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