Politico: Европа перестала предлагать Украине новые военные обязательства

Кильский институт мировой экономики (Германия) в четверг, 18 августа, планирует обновить свой отчет под названием Ukraine Support Tracker, в котором учитываются данные о поставках гуманитарных грузов, военной техники и финансовой помощи Украине, – сообщает издание Politico.

Издание, пишет, что согласно новым данным Кильского института, в течение всего июля шесть крупнейших стран Европы, впервые с начала военной операции России не предлагали Украине никаких новых двусторонних военных обязательств.

«Это является признаком того, что такие страны, как Франция и Германия, и так сопротивляющиеся поставкам оружия Украине, могут еще более сокращать помощь, как раз в тот момент, когда Киев готовит решающее контрнаступление», – говорится в публикации американского издания.

Свежие данные от Кильского института мировой экономики, которые должны быть опубликованы в четверг, 18 августа, иллюстрируют точку зрения, которую неоднократно высказывали украинские военные чиновники и политики, а именно – крупные европейские державы не торопятся оказывать военную помощь наравне с Великобританией, Польшей и США.

Глава группы, составляющей отчет «Ukraine Support Tracker» Кристоф Требеш, сказал, что данные его организации показывают, что с конца апреля европейские обязательства по военной помощи Украине имеют тенденцию к снижению.

«Несмотря на то, что война вступила в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли. А европейские страны должны были бы рассматривать войну на Украине также, как кризис еврозоны или пандемию коронавируса – события, которые побудили Европу направить сотни миллиардов на меры экстренного финансирования», – заявил Требеш.

Также Кристоф Требеш сказал, что обещанные западными союзниками на прошлой неделе в Копенгагене обязательства в размере 1,5 миллиардов евро для усиления вооруженных сил Украины «мизерны по сравнению с тем, что было на предыдущих конференциях».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»