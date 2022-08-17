США и ЕС запросили проведение Совбеза ООН

США и ряд стран Евросоюза в среду, 17 августа, запросили провести 24 августа заседания Совета безопасности ООН в связи с ситуацией на Украине, – сообщают СМИ со ссылкой на источники в ООН.

Как сообщает РИА Новости, к запросу США о проведении заседания Совбеза присоединились постоянные члены Совета Франция, Великобритания, а также Ирландия, Норвегия, Албания, которые имеют статус непостоянных членов.

В свою очередь, собеседник ТАСС со ссылкой на собственные источники пишет, что на Совбезе будут обсуждаться, в том числе, итоги визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша.

Напомним, что в среду, 17 августа, Гутерриш прибыл во Львов, где у него запланированы трехсторонние переговоры с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также сообщалось, что в планах у генсека ООН посещение одного из трех портов, участвующих в зерновой сделке.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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