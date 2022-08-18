Мэр Краснодара досрочно сложил полномочия

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал в отставку. Депутаты городской думы примут решение о досрочном прекращении полномочий главы города 19 августа, следует из материалов гордумы.

Глава города лично заявил о желании досрочно сложить полномочия. Он объяснил желание покинуть пост мэра переходом на другую работу.

Новым местом работы Андрея Алексеенко может стать кресло главы правительства освобожденных территорий Харьковской области, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.

Андрей Алексеенко исполнял обязанности главы города после ухода Евгения Первышова с осени 2021 года. В ноябре 2021 года гордума Краснодара утвердила его назначение на пост мэра Краснодара.

Краснодар, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»