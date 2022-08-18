Обстановку на ЗАЭС будут транслировать беспилотники в постоянном режиме

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в четверг, 18 августа заявил, что ситуацию на Запорожской АЭС начнут транслировать беспилотники, – сообщают СМИ.

В эфире «Соловьев Live» Рогов сказал: «Я вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съемки для «Росгвардии» и для наших силовиков, чтобы потом любой прилет, любой момент можно было зафиксировать в режиме онлайн. Вероятность провокаций на АЭС со стороны ВСУ «близка к 100%». Режим Зеленского пытается повысить градус обстановки и более подходящего момента, чем его переговоры с генсеком ООН Антониу Гуттеришем, чтобы обвинить союзные войска в обострении на обстановки вокруг АЭС, он не придумал».

Отметм, что ранее сегодня, 18 августа, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВФУ готовят провокацию на Запорожской АЭС 19 августа. Она должна произойти во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша, после чего Киев обвинит в произошедшем российскую сторону.

Мелитополь, Иван Бабурин

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