Во Львове начались переговоры Зеленского, Эрдогана и Гутерриша

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш начали трехсторонние переговоры во Львове в районе в 17:00 мск. Основной темой переговоров обозначена реализация зерновой сделки и перспективы урегулирования украинского кризиса, – сообщает телеканал TRT.

Как сообщает телеканал, президент Турции на встрече с Зеленским и затем на трехсторонних переговорах с участием генсека ООН планирует выступить с инициативой распространения зерновой сделки на процесс урегулирования на Украине.

«Эрдоган намерен предложить реанимировать так называемый стамбульский процесс как основу для переговоров между РФ и Украиной, обеспечить временное прекращение огня в зоне конфликта, выступить посредником в вопросе обмена пленными и вновь предложить Турцию в качестве площадки для возможных переговоров президента России Владимира Путина и Зеленского», – сообщает телеканал TRT.

Львов, Иван Бабурин

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