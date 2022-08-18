Посол Северной Кореи примет участие в ВЭФ во Владивостоке

Заместитель директора первого департамента Азии МИД РФ Максим Волков в четверг, 18 августа, заявил, что посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет 5-8 сентября во Владивостоке, – сообщает ТАСС.

Российский дипломат, обращаясь к северокорейскому коллеге, в том числе, сказал: «Хотел бы также, пользуясь случаем, пожелать вам, товарищ посол, успешного участия в предстоящем в сентябре во Владивостоке ВЭФ. Надеюсь, что у вас там будет много плодотворных встреч, что, разумеется, будет способствовать развитию нашего дальнейшего взаимодействия».

VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума – «На пути к многополярному миру».

Москва, Иван Бабурин

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