Россия направила ноту Эстонии в связи со сносом памятника с танком Т-34 в Нарве

Заместитель Директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев в четверг, 18 августа, заявил, что Россия направила в МИД Эстонии ноту протеста в связи с демонтажом монумента советскому танку Т-34 и еще шести памятников в Нарве, – сообщили в МИД России.

В распространенном Российским МИДом комментарии Ивана Нечаева говорится: «Действительно, вопреки массовым протестам местных жителей, 16 августа с.г. в окрестностях города Нарва эстонскими властями был осуществлен демонтаж данного монумента, а также еще шести памятников в этом городе, включая мемориальные плиты на центральной Петровской площади, памятник герою советского союза И.Графову, обелиск красноармейцам, мемориал десанту в Мерикюла, два монумента в г.Нарва-Йыэсуу. В этой связи направили соответствующую ноту протеста в МИД Эстонии».

«Показательно, что позорная акция в Нарве была проведена как «полицейская операция», которую обеспечивал Департамент полиции и погранохраны Эстонии. Задействован был даже спецназ и подразделения Сил обороны, перекрыты подъездные дороги и остановлена работа погранпункта Нарва-Ивангород», – сказал российский дипломат и отметитл, что в результате действий эстонских властей «обстановка в г. Нарва накалена до предела, оппозиция горсобрания уже заявила о намерении подать в суд за антидемократические действия эстонского государства».

«Несмотря на эту циничную акцию, никто не отнимет у жителей Эстонии их законное право сохранить историческую память о решающей роли советской армии в освобождении Европы от фашизма», – резюмировал заместитель Директора Департамента информации и печати МИД России.

Москва, Иван Бабурин

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