Встреча Эрдогана и Гуттериша с Зеленским продлилась 40 минут

Трехсторонняя встреча президента Турции Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерреша во Львове завершилась, она продлилась всего 40 минут, – пишет турецкий портал Haberturk.

Как сообщают СМИ, за неполный час президент Украины Владимир Зеленский обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг Запорожской АЭС, зерновую инициативу и сотрудничество в военной сфере.

В своем Telegram-канале Зеленский написал: «Визит президента Турции в Украину – весомый месседж поддержки со стороны столь мощной страны. Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Таипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Также затронули вопросы оборонного взаимодействия»

В свою очередь, в министерстве инфраструктуры Украины заявили, что Киев и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу восстановления Украины.

«Сегодня во Львове министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины. Рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления. Уже в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления, где будем прорабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций, а также развивать конкретные проекты для сотрудничества», – говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины опубликованном в Telegram-канале ведомства.

С генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем президент Украины Владимир Зеленский договорился о продолжении координации по реализации «зерновой инициативы». Так же Зеленский попросил с Гуттеришем содействия ООН в освобождении из российского плена украинских военнослужащих, а также подчеркнул, что ООН обязана обеспечить безопасность Запорожской АЭС и в освобождении ее от российских войск.

Как сообщают украинские СМИ, президент Украины и генсек ООН согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, которая должна быть осуществлена легальным способом через территорию подконтрольную киевскому режиму.

Со своей стороны генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заверил Зеленского в предоставлении системой ООН необходимой прямой помощи гражданам Украины для преодоления гуманитарных вызовов в зимний период.

Львов, Иван Бабурин

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