Эрдоган обсудит с Путиным итоги переговоров с Зеленским и Гутерришем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем в четверг, 18 августа, заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным итоги своих переговоров во Львове.

На пресс-конференции президент Турции сказал: «Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным».

Также Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова оказать содействие в возобновлении стамбульского процесса переговоров между Россией и Украиной

«На трехсторонней встрече с Зеленским и генсеком ООН обсуждались возможные пути окончания конфликта на Украине. Зеленский и Гутерреш согласны с тем, что ситуация на Украине должна быть урегулирована за переговорным столом», – заявил турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган заявил, что «Турция обеспокоена ситуацией на Запорожской АЭС, Анкара не хочет повторения Чернобыльской трагедии».

Львов, Иван Бабурин

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