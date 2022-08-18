КНР: За сговор Тайваня с внешними силами придется расплачиваться

Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан в четверг, 18 августа заявил, что руководству Демократической прогрессивной партии Тайваня придется расплачиваться за сговор с внешними силами, – сообщает Синьхуа.
Комментируя сообщения в СМИ о намерении США и Тайваня разработать «американо-тайваньскую инициативу по торговле в XXI веке», Ма Сяогуан сказал: «Руководству Демократической прогрессивной партии Тайваня придется расплачиваться за сговор с внешними силами под предлогом экономического сотрудничества и предательство интересов жителей острова для достижения собственных политических интересов».
«Китай решительно выступает против проведения переговоров о заключении между США и китайским Тайванем каких-либо соглашений суверенного и официального характера», – сказал представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня.
Официальный представитель Госсовета КНР по делам Тайваня также заявил, что попытки разыграть «тайваньскую карту», чтобы воспрепятствовать воссоединению и национальному возрождению Китая, обречены на провал.
Ма Сяогуан также призвал американскую сторону соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.
Пекин, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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