КНР: За сговор Тайваня с внешними силами придется расплачиваться

Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан в четверг, 18 августа заявил, что руководству Демократической прогрессивной партии Тайваня придется расплачиваться за сговор с внешними силами, – сообщает Синьхуа.

Комментируя сообщения в СМИ о намерении США и Тайваня разработать «американо-тайваньскую инициативу по торговле в XXI веке», Ма Сяогуан сказал: «Руководству Демократической прогрессивной партии Тайваня придется расплачиваться за сговор с внешними силами под предлогом экономического сотрудничества и предательство интересов жителей острова для достижения собственных политических интересов».

«Китай решительно выступает против проведения переговоров о заключении между США и китайским Тайванем каких-либо соглашений суверенного и официального характера», – сказал представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня.

Официальный представитель Госсовета КНР по делам Тайваня также заявил, что попытки разыграть «тайваньскую карту», чтобы воспрепятствовать воссоединению и национальному возрождению Китая, обречены на провал.

Ма Сяогуан также призвал американскую сторону соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.

Пекин, Иван Бабурин

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