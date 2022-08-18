Миссию ООН по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке возглавит бразильский генерал

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции во Львове по итогам переговоров с президентами Турции и Украины Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским в четверг, 18 августа, заявил, что по просьбе властей Украины и России решил создать миссию по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке. Эту команду возглавит генерал из Бразилии, – сообщают СМИ.

В ходе пресс-конференции Гутерриш сказал: «Украину и Российскую Федерацию уведомили о круге полномочий миссии, а также о составе команды. Я намерен назначить генерала Карлоса душ Сантуша Круза из Бразилии руководителем этой миссии. ООН работает над получением необходимых гарантий безопасного доступа к месту происшествия и любым другим необходимым для расследования местам».

Также генсек ООН сообщил, что уведомил Россию и Украину о круге полномочий миссии по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке.

«Миссия по установлению фактов должна быть свободна в поиске таковых. Команда должна быть способна собирать и анализировать необходимую информацию. Прежде всего, это означает безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам без какого-либо вмешательства со стороны какой-либо из сторон», – сказал Гуттериш и отдельно отметил: «То, что там произошло, неприемлемо. Все военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного права. У МККК должен быть доступ к ним».

Следует напомнить, что минобороны России ранее сообщало, что в конце июля при ударе из РСЗО HIMARS украинскими неонацистами по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных.

Львов, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»