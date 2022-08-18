Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 18 августа, сообщил, что подразделения ВСУ разместили склады боеприпасов в помещениях музыкального училища и Дворца культуры.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «В Торецке Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ в помещениях музыкального училища и Дворца культуры разместили опорные пункты и склады боеприпасов, на прилегающей территории оборудовали позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, при этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве «живого щита».

Михаил Мизинцев также сообщил , что «В Кураховке Донецкой Народной Республики на территории школы № 23 националисты оборудовали огневые позиции, разместили тяжелую технику, артиллерийские орудия и РСЗО, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено. В Днепре на территории частных домовладений украинские военнослужащие разместили позиции тяжелой бронетехники и склады боеприпасов, при этом эвакуация гражданского населения из данного района не проводилась. В Николаеве в здании промышленного профессионального училища националисты оборудовали казарму и опорный пункт, на подступах к учреждению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки. В Харькове в общежитии университета размещены подразделения ВСУ, оборудован склад боеприпасов, на прилегающей территории большое количество бронетехники»

«Подобные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права», – заявил начальник НЦУО России.

Москва, Иван Бабурин

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