Высокопоставленный представитель президента США Джо Байдена заявил, что Соединенные Штаты не будут возражать против того, чтобы украинская армия наносила удары по военным объектам в Крыму, – сообщает в четверг, 18 августа, издание Politico.



Источник из Белого дома на условиях анонимности сказал газете: «Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению – самооборона».

Представитель администрации Байдена также подчеркнул, что, «согласно позиции США, Крым – это Украина. Киев знает о точке зрения Вашингтона».



Кроме того, бывший спецпредставитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер, заявил Politico, что «российским силам нечего в Крыму делать. Атака на российские военные объекты в Крыму ничем не отличается от нападения на них под Киевом, Херсоном или на востоке Украины».



Следует напомнить, что в июле текущего года советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро заявил, что «Украине нужно позволить наносить удары по территории РФ, Беларуси и Крыма».

Вашингтон, Иван Бабурин

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