Публичное письмо федеральному канцлеру Олафу Шольцу подписали члены Торгового объединения округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт на востоке Германии, – сообщает издание Focus Online.

Авторы письма немецкому канцлеру, среду прочих требований, пишут слежующее: «1. Немедленно отменить все санкции против России. 2. Немедленно начать дипломатические переговоры о прекращении войны. 3. Все политические решения должны быть проверены на пользу немецкому народу, как вы клялись!».

Следует отметить, что подписанты обращения к Олафу Шольцу пишут, что не собираются жертвовать своим благосостоянием ради Украины.

«Мы знаем, что подавляющее большинство не желает жертвовать своим с трудом заработанным уровнем жизни ради Украины. Мы, как мастера, знаем из многочисленных бесед с нашими клиентами, что подавляющее большинство не желает жертвовать своим с трудом заработанным уровнем жизни ради Украины. Это тоже не наша война!», – говорится в послании канцлеру ФРГ.

Также в письме Шольцу указывается на огромное распространение на Украине коррупции, которая делает любую помощь этой стране неэффективной.

Берлин, Иван Бабурин

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