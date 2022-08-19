В Пентагоне рассказали о новых поставках вооружений и боеприпасов Киеву

Высокопоставленная представительница Пентагона на брифинге в пятницу, 19 августа, заявила, что США изучают возможности поставок новых вооружений Украине, которые «позволят изменить ситуацию на поле боя» на юге и востоке страны, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга представительница минобороны США сказала: «Мы также изучаем, какие новые вооружения могут быть поставлены, чтобы обеспечить успех украинской армии в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны».

В Пентагоне также заявили, что США выделят новый транш военной помощи Украине, а также о том, что Соединенные Штаты считают, что Крым территорией Украины, в связи с чем Вашингтон снабжает Киев разведданными для защиты всей «территории Украины».

В американском военном ведомстве сообщили, что новые военные поставки для Киева включают, в том числе, боеприпасы для РСЗО HIMARS.

В поставки Пентагона Киеву также включены: 16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тысяч снарядов к ним войдут в новый пакет военной помощи США Украине, 15 БПЛА Sky Eagle, ракеты HARM для борьбы с радарами, противотанковые комплексы TOW, 1 тысячу Javelin. Также в минобороны США сказали, что через 2-3 месяца планируют передать Украине ЗРК NASAMS.

Вашингтон, Иван Бабурин

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