Памфилова рассказала Путину о прозрачности и демократичности выборов в России

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе рабочей встречи с президентом России Владимир Путин в пятницу, 19 августа, заявила, что прозрачность и демократичность выборов в стране «выше, чем в странах, которые считают себя демократичными» – сообщается на сайте Кремля.

«Несмотря на все нынешние вызовы, мы все-таки последовательно отстаиваем свой основной принцип – о том, что выборы должны проходить максимально открыто, прозрачно. Хочу честно сказать, что эта прозрачность и открытость на порядок выше, чем в тех недружественных странах, которые считают себя демократичными. Это правда», – сказала Элла Памфилова президенту РФ.

Также, в ходе встречи с главой государства председатель ЦИК сказала, что избирательная кампания «идет полным ходом, в штатном режиме и на сей момент без всякого рода сбоев. Но поскольку мы главный «экзамен» держим перед нашим избирателем, конечно, наша основная цель остается очень актуальной – от выборов к выборам повышать доверие и к самим выборам, и непосредственно к избирательной системе. Поскольку это является залогом легитимности и, как следствие, стабильности в стране».

Напомним, что в предстоящий единый день голосования – 11 сентября в России пройдут выборы 15 глав субъектов страны и депутатов шести региональных законодательных органов.

Сочи, Иван Бабурин

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