ДНР и ЛНР перейдут на единые учебные программы с Россией в течение пяти лет

Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе совещания по подготовке школ к началу учебного года в пятницу, 19 августа, заявил, что переход Луганской и Донецкой народных республик на единые с Россией учебные программы может длиться пять лет, – сообщают СМИ.

В частности, Кравцов сказал: «Безусловно, интеграция в образовательную среду с Россией будет постепенной. Рассчитываем, что переход на единые учебные программы займет пять лет, в течение которых адаптацию пройдут педагоги, школьники».

При этом в российском минпросе сообщили, что точных планов и сроков касательно перехода ЛДНР на единые с Россией учебные программы пока нет.

В министерстве также уточнили, что «с 1 сентября свои двери для детей откроют 584 школы. Обучение начнется для более чем 160 тыс. школьников, их встретят 34 тыс. педагогов».

Москва, Иван Бабурин

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