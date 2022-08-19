Вашингтон отправит Зеленского на G20, если там будет Путин

Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что Владимир Зеленский должен принять участие в саммите на Бали G20, если туда приедет президент России Владимир Путин, – сообщает агентство Вloomberg.

В заявлении американского Совнацбеза говорится: «Как публично заявил сам президент Байден, он не думает, что президент Путин должен присутствовать на G-20, поскольку он ведет войну против Украины. Но, если Путин все-таки примет участие в саммите, то США считают, что Зеленский тоже должен принять участие в мероприятии».

Напомним, саммит «Большой двадцатки» должен состояться в Индонезии в середине ноября.

Вашингтон, Иван Бабурин

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