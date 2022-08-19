Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 19 августа, сообщил, что в Донецкой Народной республике боевики вооруженных формирований Украины разместили бронетехнику на территории музейного комплекса.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «В Прелестном на территории музейного комплекса (музей народной архитектуры, быта и детского творчества) военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории разместили бронетехнику.

«В Артемовске в общежитии аграрного училища дислоцируются боевики националистических батальонов, в непосредственной близости развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено. В Славянске в спортивном комплексе «Локомотив» размещены военнослужащие ВСУ, а на прилегающей территории артиллерия и РСЗО.

Также начальник НЦУО РФ сообщил, что в Донецкой Народной Республике украинские националисты разместили на территории частных домов опорные пункты и позиции артиллерии.

«В Новоукраинке на территории частных домовладений украинские националисты разместили опорные пункты и позиции артиллерии, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь, при этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, фактически используя их в качестве «живого щита», – сообщил журналистам представитель минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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