Минобороны РФ: В Сирии снова появились «Белые каски»* и готовят провокацию для обвинения ВКС России

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров на брифинге в пятницу, 19 августа, заявил, что террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра»* и организации «Белые каски»* готовят постановочные съемки в сирийской провинции Идлиб для обвинения ВКС РФ и сирийской армии в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и жилых районов.

В ходе брифинга генерал-майор Егоров сказал: «По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* совместно с представителями псевдогуманитарной организации «Белые каски» в населенных пунктах Эриха и Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб спланировано проведение постановочных съемок с целью обвинения ВКС России и сирийских правительственных войск в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и жилых районов»

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*. В провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – два обстрела, в провинции Латакия – два обстрела. В провинции Алеппо в результате обстрела из стрелкового оружия, произведенного террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Басратун, ранен один сирийский военнослужащий», – сообщил представитель минобороны России.

*Организация признана террористической и запрещена в России

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Дамаск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»