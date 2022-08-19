Генсек ООН незапланированно заехал к Майе Санду на машине

Пресс-служба президента Молдавии вечером в пятницу, 19 августа, сообщила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на автомобиле из Одессы приехал в Молдавию с незапланированным визитом, – передают СМИ.

В сообщении пресс-службы президента республики говорится: «Остановка в Кишиневе, которая изначально не была запланирована в маршруте, объявленном ООН, произошла после того, как Гутерриш в пятницу посетил Одессу, чтобы на месте увидеть, как выполняется соглашение по экспорту украинского зерна. В субботу в Кишиневе Гутерриш встретится с президентом Молдавии Майей Санду, после чего вылетит в Стамбул, где завершит свое турне по Европе, посетив Совместный координационный центр, который следит за соблюдением соглашения об экспорте украинского зерна».

Кишинев, Иван Бабурин

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