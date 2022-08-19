Лиз Трасс выступила против участия Владимира Путина в саммите G20

Представитель МИД Великобритании в пятницу, 19 августа, заявил, что министр иностранных дел королевства Лиз Трасс считает, что Россия не должна участвовать на саммите «Группы двадцати» (G20) в Индонезии, – сообщает агентство Reuters.

Агентство пишет, что Трасс заявила следующее: «У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается военная операция на Украине».

При этом собеседник Reuters из британского МИДа приветствовал стремление Индонезии обсудить события на Украине, а также то, что «Украина на саммите G20 может быть представлена президентом Зеленским».

Следует напомнить, что в четверг, 18 августа, президент Индонезии Джоко Видодо в интервью агентству Bloomberg сказал, что Владимир Путин планирует очно участвовать во встрече G20 на острове Бали. Саммит должен состояться 15-16 ноября в очном формате.

Лондон, Иван Бабурин

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