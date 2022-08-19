В Пентагоне рассказали о разработке антигиперзвукового оружия

Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хик заявила, что Соединенные Штаты ведут работу над средствами борьбы с гиперзвуковым оружием, – сообщают СМИ.

В стенограмме беседы Хик с журналистами, которую Пентагон обнародовал в пятницу, 19 августа, говорит: «Мы направили серьезные средства на разработку антигиперзвуковых возможностей, потому что хотим быть уверены, что сможем защититься от гиперзвукового оружия. На мой взгляд, можно говорить о многообещающем движении сразу по нескольким американским сверхзвуковым программам».

Следует отметить, что Кэтлин Хик в беседе с представителями СМИ не стала сравнивать напрямую американские возможности в сфере гиперзвуковых вооружений с российскими. По ее мнению, это не всегда говорит о чьей-то большей эффективности, а также заставляет мыслить в рамках гонки вооружений.

«У США есть ряд концепций относительно того, как использовать их эффективно в бою, а также глубокое понимание того, как бы мы использовали сверхзвуковое оружие. Это отличается от того, как, на наш взгляд, к использованию сверхзвукового оружия подходят в Китае или России», – заявила первый замминистра обороны США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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