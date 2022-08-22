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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 22 августа 2022, 18:51 мск

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Захарова заявила, что граждане стран Запада должны знать – у Киевской власти националистический менталитет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 22 августа, заявила, что граждане стран, направляющих Украине деньги и вооружения должны знать, что террористическая деятельность киевских властей является частью их националистическкой идеологии.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Запад должен понимать: вовлеченность киевского режима в террористическую деятельность – не случайность и не единичный пример. Это даже не поведенческая норма. Все намного серьезнее. Это националистический менталитет, соединенный с терроризмом как инструментом реализации преступной идеологии».

«Вот именно такому режиму идут поставки вооружений. Это обязаны знать все граждане стран, чьи правительства выписывают чеки Зеленскому», – заявила официальный представитель МИД РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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